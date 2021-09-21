AstraZeneca – хорошая вакцина, – Джонсон

Встреча политиков состоялась в Нью-Йорке. Когда журналистов вывели из комнаты британский премьер обратился к Жаиру Болсонару.

Ранее В Бразилии состоялись масштабные протесты с требованием импичмента президента

Джонсон заявил, что "AstraZeneca – хорошая вакцина".

Спасибо всем, прививайтесь AstraZeneca,

– подчеркнул политик.

Он рассказал Болсонару, что сам уже вакцинировался двумя дозами. Президент в ответ помахал пальцем и сказал: "Еще нет". Заметим, бразильский глава государства – единственный из лидеров G20, который публично заявляет, что не вакцинировался.

Смотрите видео со встречи Джонсона и Болсонару:

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С начала пандемии Болсонару отрицал опасность коронавируса. Политик сравнивал его с "легким гриппом", а эпидемию называл "выдумкой". Президент выступал против введения карантина в Бразилии, мол, это плохо повлияет на экономику.

В июле 2020 года политик перенес COVID-19. С тех пор он говорит, что у него антитела к коронавирусу, а потому в вакцинации не нуждается.

24 июля 2021 года в Бразилии прошли протесты с требованием отставки президента. Его обвинили в высокой смертности от коронавируса. Кроме того, митингующие выступили с призывом увеличить количество прививок.