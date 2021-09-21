AstraZeneca – хороша вакцина, – Джонсон

Зустріч політиків відбулася у Нью-Йорку. Коли журналістів вивели з кімнати британський прем'єр звернувся до Жаїра Болсонару.

Раніше У Бразилії відбулись масштабні протести з вимогою імпічменту президента

Джонсон заявив, що "AstraZeneca – хороша вакцина".

Дякую всім, щепіться AstraZeneca,

– наголосив політик.

Він розповів Болсонару, що сам уже вакцинувався двома дозами. Президент у відповідь помахав пальцем і сказав: "Ще ні". Зауважимо, бразильський глава держави – єдиний з лідерів G20, який публічно заявляє, що не вакцинувався.

Дивіться відео з зустрічі Джонсона та Болсонару:

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З початку пандемії Болсонару заперечував небезпеку коронавірусу . Політик порівнював його з "легким грипом", а епідемію називав "вигадкою". Президент виступав проти запровадження карантину у Бразилії, мовляв, це погано вплине на економіку.

У липні 2020 року політик перехворів на COVID-19. З того часу він каже, що має антитіла до коронавірусу, а тому вакцинації не потребує.

24 липня 2021 року у Бразилії відбулися протести з вимогою відставки президенти. Його звинуватили у високій смертності від коронавірусу. Крім того, мітингувальники виступили із закликом збільшити кількість щеплень.