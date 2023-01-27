Что касается возможных новых договоренностей, то темы очевидны – поставка Украине дальнобойных ракет и авиации. Об этом в стриме 24 Канала рассказал эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.

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Договоренности Байдена в Европе

В контексте новых союзов собеседник отметил, что здесь вопрос в том, насколько Джо Байден готов "встряхивать" во внутренние вопросы Европейского Союза. Пока такого желания не заметно.

Несмотря на позиции Польши и Великой Британии, координирующие свои внешнеполитические позиции с США и определяющие общую политику. Несмотря на это, пока не говорится о том, что в Европе будет какой-то новый альянс,

– убежден Иван Преображенский.

По его мнению, президент США предпочитает договоренности со "старыми лидерами" и дружить с единой Европой, которая может быть медленной, но с немецкой точностью реализует все, о чем удается договориться.

"Зато более слабые, но активные игроки, как Польша должны этот процесс только ускорять. Нельзя идти у них на поводу, ведь их требования не всегда совпадают с немецкими, французскими и американскими", – заявил аналитик.

Стрим с Иваном Преображенским – смотрите видео

Куда поедет Байден

Эксперт также убежден, что Джо Байден посетит Польшу, понимая, что у нее начался предвыборный год. Так что он обязательно скажет что-нибудь хорошее для Польши.

И даст действующим польским властям делать выгодные для него заявления. И увидим, есть небольшая, но все же надежда, что он хотя бы немного заедет в Украину,

– акцентировал Иван Преображенский.

По его словам, это будет очень важное событие, которое продемонстрирует серьезность шансов Украины на тесное сотрудничество с Западом. Впрочем, по его мнению, пока не стоит ждать обещаний о расширении сотрудничества или членстве Украины в НАТО.

Визит Байдена в Европу