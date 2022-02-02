Ожидается, что в Пентагоне о развертывании сил Соединенных Штатов сообщат в среду, 2 февраля. По словам чиновников, переброска является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за агрессии России вблизи границ Украины.

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Отправка будет включать примерно 2 000 американских военных в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию,

– пишет CNN, ссылаясь на источники.

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