Для того чтобы ускорить процесс оказания Украине помощи, администрация Байдена использует так называемый Presidential Drawdown Authority, в котором президент может разрешить передачу оборудования или услуг США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Однако окончательное решение, как это осуществить, еще не принято.

Достойно внимания Байден впервые назвал войну в Украине устроенным диктатором геноцидом

Источники Reuters сообщают, что в новом пакете помощи предположительно будут тяжелые наземные артиллерийские системы, включая гаубицы.

В целом же США за время войны России против Украины предоставили военную помощь на сумму 1,7 миллиарда долларов. Поставки оружия включали в себя оборонные зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, а также боеприпасы и бронежилеты.

Украина просит, чтобы партнеры предоставили тяжелое вооружение, которое позволит не только остановить наступление России, но и выбить ее с занятых позиций.

В среду, 13 апреля, в Пентагоне состоится встреча американского военного руководства и глав восьми ведущих производителей оружия в США. Главная тема встречи – способность отрасли удовлетворять потребности Украины в оружии, если война с Россией будет длиться годами.