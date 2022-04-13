Для того, щоб пришвидшити процес наданні Україні допомоги, адміністрація Байдена використає так званий Presidential Drawdown Authority, в якому президент може дозволити передачу обладнання або послуг США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Однак остаточне рішення, як це здійснити, ще не ухвалене.

Варте уваги Байден вперше назвав війну в Україні влаштованим диктатором геноцидом

Джерела Reuters повідомляють, що в новому пакеті допомоги, ймовірно, будуть важкі наземні артилерійські системи, включаючи гаубиці.

Загалом же США за час війни Росії проти України надала військової допомоги на суму 1,7 мільярда доларів. Поставки зброї включали оборонні зенітні ракети Stinger і протитанкові ракети Javelin, а також боєприпаси та бронежилети.

Натомість Україна просить, щоб партнери надали важке озброєння, яке дозволить не лише зупинити наступ Росії, але й вибити її із зайнятих позицій.

У середу, 13 квітня, у Пентагоні відбудеться зустріч американського військового керівництва та очільників восьми провідних виробників зброї в США. Головна тема зустрічі – спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.

Україна може отримати літаки зі Словаччини – дивіться детальніше у відео