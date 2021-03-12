Джо Байден хочет, чтобы США преодолели коронавирус ко Дню независимости страны. Он призвал американцев вакцинироваться.

Во время своего первого обращения президент Штатов заявил, что планирует дать возможность всем взрослым гражданам прививаться от COVID-19 до 1 мая.

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Если мы сделаем это (вакцинируемся – 24 канал) вместе, до 4 июля, есть большая вероятность, что вы, ваша семья и друзья сможете собраться на своем заднем дворе или в вашем районе, приготовить блюда или приготовить барбекю и отпраздновать День независимости,

– сказал глава государства.

Джо Байден пояснил, что тогда США смогут отметить не только День независимости, но и "независимость от коронавируса".

Штаты расширят правила вакцинации

Правительство страны позволит ветеринарам и стоматологам делать людям прививки от COVID-19. Расширят также количество мест, где можно вакцинироваться.

Кроме этого, в местные общины, которые не получают медицинского обслуживания, будут выезжать мобильные подразделения по вакцинации.

Ситуация с коронавирусом в США: коротко