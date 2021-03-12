Отметим независимость и от COVID-19: Байден назвал дату победы над вирусом
Джо Байден хочет, чтобы США преодолели коронавирус ко Дню независимости страны. Он призвал американцев вакцинироваться.
Источник:BBC
Во время своего первого обращения президент Штатов заявил, что планирует дать возможность всем взрослым гражданам прививаться от COVID-19 до 1 мая.
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Если мы сделаем это (вакцинируемся – 24 канал) вместе, до 4 июля, есть большая вероятность, что вы, ваша семья и друзья сможете собраться на своем заднем дворе или в вашем районе, приготовить блюда или приготовить барбекю и отпраздновать День независимости,
– сказал глава государства.
Джо Байден пояснил, что тогда США смогут отметить не только День независимости, но и "независимость от коронавируса".
Штаты расширят правила вакцинации
Правительство страны позволит ветеринарам и стоматологам делать людям прививки от COVID-19. Расширят также количество мест, где можно вакцинироваться.
Кроме этого, в местные общины, которые не получают медицинского обслуживания, будут выезжать мобильные подразделения по вакцинации.
Ситуация с коронавирусом в США: коротко
- По состоянию на 12 марта в США на коронавирусом заболели почти 30 миллионов человек.
- Победить смертельную болезнь удалось почти 21 миллиону граждан. Умерли – почти 550 тысяч пациентов.
- За прошедшие сутки, 11 марта, зафиксировали 62 689 случаев заражения COVID-19.
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