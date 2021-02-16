Президент США Джо Байден планирует завершить все долговременные военные операции с участием американских военных за рубежом. Однако Вашингтон будет продолжать помогать в мирном урегулировании ситуации в Афганистане.

Байден планирует прекратить войны

О таких намерениях американского президента заявил на брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс.

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Байден благосклонен к тому, чтобы ответственно положить конец так называемым вечным войнам. И мы точно так же планируем поддерживать длительный мирный процесс между Афганистаном и "Талибаном",

– заявил Прайс.

Он уточнил, что в настоящее время у правительства США нет никаких объявлений относительно уровня дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане. Впрочем Вашингтон будет консультироваться с зарубежными союзниками по этому вопросу.

"На этой неделе состоится совещание министров обороны НАТО. Мы находимся в процессе изучения договоренностей между США и "Талибаном", тщательно изучая способность и готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства", – подчеркнул представитель Госдепа.

Обратите внимание! Ране е Байден заявлял, что США будут использовать свою военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях. По его словам, главное, "чтобы Америка оставалась в безопасности".