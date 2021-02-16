Президент США Джо Байден планує завершити всі довготривалі військові операції за участі американських військових за кордоном. Однак Вашингтон продовжуватиме допомагати у мирному врегулюванні ситуації в Афганістані.

Байден планує припинити війни

Про такі наміри американського президента заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс.

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Байден прихильний до того, щоб відповідально покласти край так званим вічним війнам. І ми точно так само плануємо підтримувати тривалий мирний процес між Афганістаном та "Талібаном",

– заявив Прайс.

Він уточнив, що наразі в уряду США немає жодних оголошень щодо рівня подальшої американської військової присутності в Афганістані. Втім Вашингтон буде консультуватися з закордонними союзниками щодо цього питання.

"Цього тижня відбудеться нарада міністрів оборони НАТО. Ми перебуваємо у процесі вивчення домовленостей між США та "Талібаном", ретельно вивчаючи здатність і готовність сторін виконувати взяті на себе зобов'язання", – підкреслив речник Держдепу.

Зверніть увагу! Раніше Байден заявляв, що США використовуватимуть свою військову силу на світовій арені лише у крайніх випадках. За його словами, головне, "щоб Америка залишалася у безпеці".