Байден хоче припинити "вічні війни" за участі США
Президент США Джо Байден планує завершити всі довготривалі військові операції за участі американських військових за кордоном. Однак Вашингтон продовжуватиме допомагати у мирному врегулюванні ситуації в Афганістані.
Джерело:твітер Держдепу США
Байден планує припинити війни
Про такі наміри американського президента заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс.
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Байден прихильний до того, щоб відповідально покласти край так званим вічним війнам. І ми точно так само плануємо підтримувати тривалий мирний процес між Афганістаном та "Талібаном",
– заявив Прайс.
Він уточнив, що наразі в уряду США немає жодних оголошень щодо рівня подальшої американської військової присутності в Афганістані. Втім Вашингтон буде консультуватися з закордонними союзниками щодо цього питання.
"Цього тижня відбудеться нарада міністрів оборони НАТО. Ми перебуваємо у процесі вивчення домовленостей між США та "Талібаном", ретельно вивчаючи здатність і готовність сторін виконувати взяті на себе зобов'язання", – підкреслив речник Держдепу.
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