Так, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что визит Байдена свидетельствует о его присяге "неонацистскому режиму до гроба". Однако, очевидно, он удобно забыл признаки нацизма и какое именно государство отвечает им всем, пишет 24 Канал.

Смотрите также Подгорает: Скабеева вышла в срочный эфир из-за визита Байдена в Киев

Маленький проблеск правды

Не забыл он и о басне насчет предоставленных предварительно гарантий безопасности президенту США, вероятно, ссылаясь на другие догадки низкокачественных пропагандистов "великой и могучей",

Однако и в бреде Медведева нашлось место для проблеска истины. Он заявил, что Байден пообещал Украине много современного вооружения для войны против захватнического режима. А также подтвердил, что западные партнеры действительно исправно предоставляют Киеву и деньги, и вооружение.

Однако проблеск на то и проблеск, что длится недолго. Сразу после этого заместитель председателя Совбеза утверждал, что такие поставки вооружения необходимы странам-членам НАТО, чтобы дать возможность зарабатывать собственному военно-промышленному комплексу, а также каким-то образом воровать оружие для продажи террористам по всему миру.

И из его головы совершенно "невероятным" образом выпал факт, что именно Россия начала захватническую войну на уничтожение Украины, из-за чего наше государство вынуждено защищаться и посредством западного вооружения. А также то, что в начале полномасштабного вторжения и речи не шло о современных танках или истребителях.

Также Медведев пытался саркастически упомянуть и о заявлениях лидеров цивилизованных стран по поводу веры в Победу нашего государства.

Прогнозирует поражение Украины

Медведев не мог не "обосновать", почему Украина должна потерпеть поражение. Он подчеркнул, что хоть с поставкой вооружения у нашего государства дела обстоят неплохо, однако без населения победу будет одержать трудно, если нереально.

Конечно, он должен был это подкрепить каким-то фактажем, однако взял он данные, воспользовавшись принципом сарафанного радио, играющего где-то на базаре в Красноярске. Он заявил, что по словам безымянных выходцев из Украины после аннексии Крыма и частей Донбасса, а также после 24 февраля 2022 года "по оценкам разных экспертов" в Украине осталось не больше 25 миллионов человек.

Следовательно, по его заключению, сокращение населения Украины является "ответом на вопрос, за кем будущее".