Даже пропагандистка Ольга Скабеева вышла в эфир "со срочной новостью". В своей программе "60 минут" она показала видео с Байденом и Зеленским, которые шли по Михайловской площади к Стене Памяти погибших в российско-украинской войне.

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"Стопроцентной уверенности нет из-за качества видео. Но мужчина на кадрах, и правда, очень похож на американского президента. Ждем официальных подтверждений", – сказала пропагандистка.

Российскую пропагандистку Скабееву "разнесло" из-за визита Джо Байдена в Украину: смотрите видео

Скабееву "разнесло"

Скабеева просто не могла не упомянуть о том, что во время прогулки президентов США и Украины была объявлена воздушная тревога по всей Украине.

"Через минуту после ее начала в Киеве, из Михайловского собора вышла большая делегация с многочисленной охраной", – рассказала она.

Дальше Ольгу Скабееву просто "разнесло" и она продолжила "брызгать пеной изо рта".

По данным украинских СМИ, в этом храме прошла встреча Зеленского с его американским хозяином. Украина при этом необоснованно надеется на победу в конфликте,

– истерически заявила пропагандистка.

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