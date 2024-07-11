В первую очередь это необходимо, чтобы не допустить победы таких агрессоров, как Путин. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте британского правительства.

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О чем разговаривали Байден и Стармер

Вчера вечером, 10 июля новоизбранный премьер-министр Кир Стармер встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Белом доме. Лидеры обсудили важность НАТО и особых отношений в контексте нынешних геополитических вызовов.

В частности, они подняли вопрос войны в Украине, которую цинично развязала Россия.

Они согласились, что мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину и не допустить победы таких агрессоров, как Путин,

– говорится в пресс-релизе.

Байден и Стармер также согласились, что на 75-м году своего существования Североатлантический альянс стал "сильнее и сплоченнее, чем когда-либо". Они обсудили ситуацию в Израиле и Газе, в частности, "общее стремление к немедленному прекращению огня".

Отметим, что недавно, 4 июля, в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы, где лейбористы под руководством Кира Стармера одержали победу с 410 местами. Так, они фактически "разгромили" на этих выборах консерваторов.

Напомним, Джо Байден призвал укрепить оборонный потенциал и напомнил, что на саммите НАТО два года назад страны-члены Альянса начали план модернизации обороны. Он добавил, сейчас нельзя позволить Альянсу отставать от России.