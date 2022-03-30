Джозеф Байден не исключает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным. Однако, отмечает президент США, для этого необходимы ощутимые шаги по прекращению войны в Украине.

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Байден хочет видеть четкие шаги к миру со стороны Путина

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отметила, что Байден выразил готовность непосредственно встретиться с Путиным. Правда, для этого президенту США потребуются определенные гарантии.

Это будет зависеть от того, о чем хочет поговорить президент Путин,

– подчеркнула она.

Бедингфилд отметила, что необходима ощутимая деэскалация со стороны России, а также четкая, искренняя приверженность дипломатии. Только после этого Байден готов к такому разговору.

Джозеф Байден в понедельник, 28 марта, перед саммитом заявил, что вопрос будет заключаться в том, есть ли что-то, на чем можно было бы сойтись, чтобы положить конец этой войне и восстановить Украину.

В то же время в Белом доме все прекрасно видят действия Путина. Любое перемещение сил вокруг Киева называют передислокацией, а не отводом. Так что мир должен быть готов к наступлению, но на другие районы Украины.