Издание пишет, что за последние несколько дней президент Байден стал более восприимчивым к призывам отказаться от участия в избирательной гонке.

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Байден не так категоричен, как 3 недели назад

При этом, по словам демократов, Байден никаких не подтвердил, что он передумает оставаться в гонке, но он был готов выслушать новые, тревожные данные опросов и спросил, каким образом вице-президент Камала Харрис может победить.

Также окружение отметило, что Байден, по крайней мере в частных разговорах, поражает более открытой позицией, чем на прошлой неделе, когда он набросился на демократов Палаты представителей, которые давили на него, чтобы он ушел в отставку.

И мол, если Байден вскоре заявит об одобрении вице-президента Камалы Харрис как своей замены – это не будет сюрпризом.

Никаких официальных заявлений не было

Статья и выводы о намерениях Байдена основывается на интервью с 4 людьми, которые являются близкими к Байдену. Все они говорили на условиях анонимности.

Ранее ABC News, ссылаясь на слова неназванного чиновника Белого дома, сообщило, что Байден попросил провести опрос о том, какие шансы имеет вице-президент Камала Харрис.

И согласно опросу, альтернативные кандидаты от Демократической партии, в частности вице-президент Камала Харрис, опережают Байдена в среднем на 3 пункта во всех штатах, где состоятся выборы.