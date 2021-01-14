Главой американского Агентства по международному развитию (USAID) новоизбранный президент Джо Байден назначит бывшего посла США при ООН Саманту Пауэр. Госпожа посол неоднократно выступала против оккупации украинских территорий.

Пауэр способна эффективно развивать мировые коалиции для решения глобальных проблем. Об этом говорится в твиттере штаба Байдена-Харрис.

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О назначении Пауэр

Ведущий голос гуманной и принципиального участия Америки в мире, она сплотит международное сообщество и будет сотрудничать с нашими партнерами, чтобы противостоять самым сильным вызовам современности,

- говорится в заявлении.

President-elect Biden has nominated Ambassador Samantha Power as USAID Administrator.



A leading voice for humane and principled American engagement in the world, she will rally the international community and work with our partners to confront the biggest challenges of our time. pic.twitter.com/Gv9G8CLrI5 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 13, 2021

Что написала Пауэр

Пауэр в своем твиттере отметила, что как журналист, активист и дипломат она видела изменения в мире, на которые повлияло USAID.

В этот критический момент мне очень повезло, что у меня есть возможность снова служить, работая с невероятной командой USAID, чтобы противостоять COVID-19, с изменением климата, гуманитарным кризисам и т. д,

– написала она.

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Проукраинская позиция Пауэр