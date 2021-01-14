Выступала против оккупации Украины: Саманта Пауэр возглавит USAID
Главой американского Агентства по международному развитию (USAID) новоизбранный президент Джо Байден назначит бывшего посла США при ООН Саманту Пауэр. Госпожа посол неоднократно выступала против оккупации украинских территорий.
Пауэр способна эффективно развивать мировые коалиции для решения глобальных проблем. Об этом говорится в твиттере штаба Байдена-Харрис.
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О назначении Пауэр
Ведущий голос гуманной и принципиального участия Америки в мире, она сплотит международное сообщество и будет сотрудничать с нашими партнерами, чтобы противостоять самым сильным вызовам современности,
- говорится в заявлении.
Что написала Пауэр
Пауэр в своем твиттере отметила, что как журналист, активист и дипломат она видела изменения в мире, на которые повлияло USAID.
В этот критический момент мне очень повезло, что у меня есть возможность снова служить, работая с невероятной командой USAID, чтобы противостоять COVID-19, с изменением климата, гуманитарным кризисам и т. д,
– написала она.
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Проукраинская позиция Пауэр
- Экс-представитель США в ООН Саманта Пауэр неоднократно выступала с резкими заявлениями в отношении РФ.
- В частности, в январе 2015 года на внеочередном заседании Совета Безопасности в связи с обострением ситуации в Украине она обвинила Россию в стремлении захватить часть территории Украины.
- Пауэр заявила, что подготовлены и профинансированы страной-агрессором сепаратисты получают российские танки и ракеты, а также действуют при поддержке российских военных.
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