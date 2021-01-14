Головою американського Агентства з міжнародного розвитку (USAID) новообраний президент Джо Байден призначить колишнього посла США при ООН Саманту Пауер. Пані посол неодноразово виступала проти окупації українських територій.

Пауер здатна ефективно розбудовувати світові коаліції для розв'язання глобальних проблем. Про це мовиться у твітері штабу Байдена-Харріс.

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Про призначення Пауер

Провідний голос гуманної і принципової участі Америки в світі, вона згуртує міжнародну спільноту і буде співпрацювати з нашими партнерами, щоб протистояти найсильнішим викликам сучасності,

– мовиться у заяві.

President-elect Biden has nominated Ambassador Samantha Power as USAID Administrator.



A leading voice for humane and principled American engagement in the world, she will rally the international community and work with our partners to confront the biggest challenges of our time. pic.twitter.com/Gv9G8CLrI5 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 13, 2021

Що написала Пауер

Пауер у своєму твітері зазначила, що як журналіст, активіст і дипломат вона бачила зміни у світі, на які вплинуло USAID.

У цей критичний момент мені дуже пощастило, що я маю можливість знову служити, працюючи з неймовірною командою USAID, щоб протистояти COVID-19, зі змінами клімату, гуманітарних криз тощо,

– написала вона.

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Проукраїнська позиція Пауер