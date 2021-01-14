Виступала проти окупації України: Саманта Пауер очолить USAID
Головою американського Агентства з міжнародного розвитку (USAID) новообраний президент Джо Байден призначить колишнього посла США при ООН Саманту Пауер. Пані посол неодноразово виступала проти окупації українських територій.
Пауер здатна ефективно розбудовувати світові коаліції для розв'язання глобальних проблем. Про це мовиться у твітері штабу Байдена-Харріс.
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Про призначення Пауер
Провідний голос гуманної і принципової участі Америки в світі, вона згуртує міжнародну спільноту і буде співпрацювати з нашими партнерами, щоб протистояти найсильнішим викликам сучасності,
– мовиться у заяві.
Що написала Пауер
Пауер у своєму твітері зазначила, що як журналіст, активіст і дипломат вона бачила зміни у світі, на які вплинуло USAID.
У цей критичний момент мені дуже пощастило, що я маю можливість знову служити, працюючи з неймовірною командою USAID, щоб протистояти COVID-19, зі змінами клімату, гуманітарних криз тощо,
– написала вона.
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Проукраїнська позиція Пауер
- Експредставник США в ООН Саманта Пауер неодноразово виступала з різкими заявами щодо РФ.
- Зокрема, у січні 2015 року на позачерговому засіданні Ради Безпеки у зв'язку із загостренням ситуації в Україні вона звинуватила Росію у прагненні захопити частину території України.
- Пауер заявила, що підготовлені та профінансовані країною-агресором сепаратисти отримують російські танки й ракети, а також діють за підтримки російських військових.
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