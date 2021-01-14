Новообраний президент США Джо Байден передумав добиратися на свою інавгурацію у Вашингтон поїздом національної залізничної пасажирської компанії Amtrak. Таке рішення політик ухвалив з міркувань безпеки.

Новообраний президент відмовився від 90-хвилинної поїздки з рідного Вілмінгтона до Вашингтона на поїзді. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Associated Press.

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Рішення про відмову від поїздки на поїзді було непростим для новообраного президента. Вподобання Байдена їздити на поїзді під час його 36-річної кар'єри в Сенаті було центральною частиною його публічної персони,

– наголосило видання.

За даними ЗМІ, Байден був відомий тим, що з перших днів свого перебування у Сенаті він щовечора добирався додому потягом.

Через трагічні події 6 січня, коли прихильники Трампа увірвалися у Капітолій, у Вашингтоні значно посилили безпеку. Зокрема, встановили металеві ворота та закрили вулиці. Крім того, будівлю Конгресу охороняє Нацгвардія.

Зверніть увагу! Раніше Національний антитерористичний центр і міністерства юстиції і національної безпеки США попередили Байдена про загрозу під час інавгурації. Конгресмени побоюються, що під час церемонії відбудеться повторний штурм.

Заворушення у США: головне

6 січня Конгрес США мав оголосити офіційні результати виборів президент.

Президент Дональд Трамп, який ніяк не міг змиритися з поразкою, закликав своїх прихильників виходити на вулиці.

Протестувальники увірвалися у Капітолій. Там виникла стрілянина.

Внаслідок трагічних подій загинуло 5 людей.

13 січня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.



Головне про події у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу