Новоизбранный президент США Джо Байден передумал добираться на свою инаугурацию в Вашингтон поездом национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak. Такое решение политик принял из соображений безопасности.

Новоизбранный президент отказался от 90-минутной поездки из родного Уилмингтона в Вашингтон на поезде. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Associated Press.

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Решение об отказе от поездки на поезде было непростым для новоизбранного президента. Предпочтения Байдена ездить на поезде во время его 36-летней карьеры в Сенате было центральной частью его публичной персоны,

– подчеркнуло издание.

По данным СМИ, Байден был известен тем, что с первых дней своего пребывания в Сенате он каждый вечер добирался домой поездом.

Из-за трагических событий 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, значительно усилили безопасность. В частности, установили металлические ворота и закрыли улицы. Кроме того, здание Конгресса охраняет Нацгвардия.

Обратите внимание! Ранее Национальный антитеррористический центр и министерства юстиции и национальной безопасности США предупредили Байдена об угрозе во время инаугурации. Конгрессмены опасаются, что во время церемонии состоится повторный штурм.

Беспорядки в США: главное

6 января Конгресс США должен был объявить официальные результаты выборов президента.

Президент Дональд Трамп, который никак не мог смириться с поражением, призвал своих сторонников выходить на улицы.

Протестующие ворвались в Капитолий. Там возникла стрельба.

В результате трагических событий погибли 5 человек.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.



Главное о событиях в Вашингтоне 6 января / Инфографика 24 канала