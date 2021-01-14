Новообраний президент США Джозеф Байден висловив побоювання щодо початку процедури імпічменту Дональда Трампа. Демократ сподівається, що вона не вплине на терміни затвердження в Конгресі глав відомств в новій адміністрації.

Байден про імпічмент

Демократ наголосив, що члени Палати представників скористалися своїми конституційними повноваженнями та проголосували за початок процедури імпічменту і притягнення Трампа до відповідальності. Про це мовиться у заяві Байдена.

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Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами країн,

– наголосив політик.

За його словами, мовиться про затвердження в Сенаті висунутих кандидатів на ключові посади, зокрема міністра внутрішньої безпеки, державного секретаря, міністра оборони, міністра фінансів та директора Національної розвідки.

Байден додав, що законодавцям не варто затримуватися з обговоренням питань, що стосуються вакцин від нового штаму коронавірусу і відновлення економіки.

"Занадто багато американців страждали впродовж минулого року, щоб відкладати цю роботу", – наголосив новообраний президент.

Що відомо про імпічмент Трампа