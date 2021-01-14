Новоизбранный президент США Джозеф Байден выразил опасения относительно начала процедуры импичмента Дональда Трампа. Демократ надеется, что она не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе глав ведомств в новой администрации.

Байден об импичменте

Демократ подчеркнул, что члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали за начало процедуры импичмента и привлечения Трампа к ответственности. Об этом говорится в заявлении Байдена.

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Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами стран,

– подчеркнул политик.

По его словам, речь идет об утверждении в Сенате выдвинутых кандидатов на ключевые должности, в частности министра внутренней безопасности, государственного секретаря, министра обороны, министра финансов и директора Национальной разведки.

Байден добавил, что законодателям не стоит задерживаться с обсуждением вопросов, касающихся вакцин от нового штамма коронавируса и восстановления экономики.

"Слишком много американцев страдали в течение прошлого года, чтобы откладывать эту работу", – подчеркнул новоизбранный президент.

Что известно об импичменте Трампа