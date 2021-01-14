Байден выразил опасения после голосования за импичмент Трампа: что сказал демократ
Новоизбранный президент США Джозеф Байден выразил опасения относительно начала процедуры импичмента Дональда Трампа. Демократ надеется, что она не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе глав ведомств в новой администрации.
Байден об импичменте
Демократ подчеркнул, что члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали за начало процедуры импичмента и привлечения Трампа к ответственности. Об этом говорится в заявлении Байдена.
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Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами стран,
– подчеркнул политик.
По его словам, речь идет об утверждении в Сенате выдвинутых кандидатов на ключевые должности, в частности министра внутренней безопасности, государственного секретаря, министра обороны, министра финансов и директора Национальной разведки.
Байден добавил, что законодателям не стоит задерживаться с обсуждением вопросов, касающихся вакцин от нового штамма коронавируса и восстановления экономики.
"Слишком много американцев страдали в течение прошлого года, чтобы откладывать эту работу", – подчеркнул новоизбранный президент.
Что известно об импичменте Трампа
- Перед объявлением официальных результатов выборов президента США, Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы и "бороться за его победу".
- 6 января протестующие ворвались в Капитолий. Там начались столкновения с правоохранителями и стрельба.
- В результате событий погибли 5 человек.
- За такие действия Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.
- 13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент президента.
- Заметим, для отстранения Трампа от должности, теперь за импичмент должен проголосовать Сенат.
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