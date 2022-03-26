После общения с украинцами, журналисты спросили Джо Байдена о его мнении о Владимире Путине. Президент был краток, но точен.

К теме Вместо России в G20 сейчас должна быть Украина, – Байден

Байден назвал Путина мясником

Он – мясник,

– сказал глава Белого дома.

Также Байден отметил, что уже не раз бывал в таких местах, однако подчеркнул, что сейчас поражен "глубиной и силой человеческого духа". Политик подчеркнул, что хотел бы обнять всех маленьких украинцев и поблагодарить их. Президент заверил, что гордится украинским народом.

О впечатлениях от встречи Байден написал и в соцсетях

Свои впечатления Джо Байден описал и в соцсетях. Он отметил, что можно не говорить на одном языке, чтобы увидеть горькие эмоции в глазах.

​Байден встретился с украинскими беженцами / Фото из твиттера Джо Байдена

Новость дополняется...