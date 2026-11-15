Байден в своих мемуарах назвал Зеленского "неблагодарным", а Путина сравнил с подростком

Бывший президент США сравнил поведение Путина с поведением подростка. О содержании мемуаров Байдена "Пообещай мне, Америка" сообщает The Wall Street Journal.

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Что Байден написал в мемуарах?

Книга должна выйти во вторник, 17 ноября. В своих воспоминаниях экс-президент США поделился впечатлениями от личных бесед с Владимиром Зеленским. По его словам, актерский опыт украинского президента "оказался очень хорошей тренировкой" для него.

В то же время Байден отметил, что Зеленский не всегда был простым собеседником.

Он мог быть капризным и упрямым в наших частных беседах, и не таким благодарным, как я ожидал– написал бывший американский президент.

Отдельно Байден упомянул встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. В мемуарах он обратил внимание на его поведение и манеру общения. В частности, экс-президент США написал, что Путин любил сутулиться во время встреч и притворяться равнодушным.

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"Словно подросток"– так Байден охарактеризовал поведение российского диктатора.

В мемуарах бывший президент США также рассказал о просьбе представителей команды Дональда Трампа. Они хотели, чтоб он подписал письмо, которое позволило бы им вести переговоры напрямую с Путиным еще до возвращения Трампа на пост.

Однако Байден отказался это делать. По словам экс-президента, он не хотел давать им "карт-бланш на то, что, как я ожидал, стало бы своеобразной капитуляцией за счет Украины".

В то же время Трамп продолжает регулярно обвинять Байдена в проблемах, с которыми сталкиваются США. По подсчетам Reuters, с начала 2023 года он не менее890 раз упоминал бывшего президента в публичных выступлениях, интервью и постах.

Чаще всего Трамп критиковал его за экономические проблемы, миграционный кризис, а также решения во внешней политике и вопросах национальной безопасности. В частности, что не менее 210 раз он упоминал Байдена в контексте экономики, 168 раз обвинял в проблемах с миграцией и еще 138 раз критиковал за внешнюю политику.

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Трамп также обвинял своего предшественника в том, что тот передал Украине слишком много американского оружия, поэтому США якобы столкнулись с нехваткой боеприпасов. В то же время он подчеркивал, что именно во время его первого срока Украина получила американские противотанковые комплексы Javelin.

Даже рост цен на топливо Трамп пытался связать с решениями предыдущей администрации. При этом он упоминал Байдена не только во время политических выступлений, но и на различных публичных мероприятиях, в частности на премьере фильма Мелании Трамп и на Национальном молитвенном завтраке.