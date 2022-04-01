Об этом заявила директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд. По ее словам, переговоры между президентами сейчас невозможны.
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Мы четко дали понять, что любое дипломатическое взаимодействие на таком уровне нуждается в существенном проявлении серьезной деэскалации со стороны России, пока мы этого не видели,
– заявила Бедингфилд.
Ранее в Белом доме уже говорили, что о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина возможно будет только после деэскалации в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом.
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