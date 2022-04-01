Соответствующую информацию обнародовали 31 марта на сайте министерства финансов США.

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Мы будем продолжать нацеливать на военную машину Путина санкции со всех сторон,

– отметила глава Минфина Джанет Йеллен.

Следовательно, ограничения, в частности, касаются:

акционерного общества "Микрон", являющегося крупнейшим российским производителем и экспортером микроэлектроники и крупнейшим в РФ производителем микросхем.

компании по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор"

компьютерной фирмы T-Platforms.

США ввели санкции и к ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", которые связаны с предприятиями по производству вооружений специального оборудования. В общей сложности под новые ограничения попали 13 человек и 21 компания.

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