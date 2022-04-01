Соответствующую информацию обнародовали 31 марта на сайте министерства финансов США.
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Мы будем продолжать нацеливать на военную машину Путина санкции со всех сторон,
– отметила глава Минфина Джанет Йеллен.
Следовательно, ограничения, в частности, касаются:
- акционерного общества "Микрон", являющегося крупнейшим российским производителем и экспортером микроэлектроники и крупнейшим в РФ производителем микросхем.
- компании по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор"
- компьютерной фирмы T-Platforms.
США ввели санкции и к ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", которые связаны с предприятиями по производству вооружений специального оборудования. В общей сложности под новые ограничения попали 13 человек и 21 компания.
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