Соответствующую информацию сообщили, ссылаясь на представителей компании. Об этом стало известно 31 марта.

Заметьте Россия готовится заблокировать YouTube, – Центр противодействия дезинформации

Клиенты из России и Беларуси не смогут поучаствовать в торгах Christie's

Мы полностью придерживаемся запрета на экспорт по продаже предметов роскоши клиентам, физически находящимся в России или Беларуси, и на экспорт (прямой или косвенный – 24 канал) предметов роскоши по любым адресам в России или Беларуси,

– говорится в сообщении.

В компании заявили, что они следят за действующими санкциями и соблюдают все установленные правила.

Смотрите также: почему США переоценили Россию: мнение американского генерала – видео