Відповідну інформацію повідомили, посилаючись на представників компанії. Про це стало відомо 31 березня.

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Клієнти з Росії та Білорусі не зможуть взяти участь в торгах Christie's

Ми повністю дотримуємося заборони на експорт щодо продажу предметів розкоші клієнтам, що фізично перебувають у Росії чи Білорусі, та на експорт (прямий або непрямий – 24 канал) предметів розкоші на будь-які адреси в Росії чи Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

У компанії заявили, що вони стежать за чинними санкціями та дотримуються всіх встановлених правил.

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