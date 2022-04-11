Соответствующее заявление сделала спикер Белого дома Джен Псаки. Это произошло во время брифинга 11 апреля.

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Президент США пока не поедет в Киев

Сейчас у нас нет планов подготовки поездки президента США в Украину,

– заявила Псаки.

Представительница пояснила, что для украинского руководства более важно, чтобы Штаты поставляли оружие и предоставлять системы обороны.

Поэтому страна сосредоточила усилия и внимание на этом.

Кстати, в конце марта Джо Байден посетил Польшу, где встретился с украинскими беженцами, выступил с речью.

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