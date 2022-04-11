Відповідну заяву зробила речниця Білого дому Джен Псакі. Це трапилось під час брифінгу 11 квітня.
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Президент США наразі не поїде в Київ
Наразі в нас немає планів щодо підготовки поїздки президента США в Україну,
– заявила Псакі.
Речниця пояснила, що для українського керівництва більш важливо, щоби Штати постачали зброю і надавати системи оборони.
Саме тому країна зосередила зусилля й увагу на цьому.
До речі, наприкінці березня Джо Байден відвідав Польщу, де зустрівся з українськими біженцями, виступив з промовою.
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