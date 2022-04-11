Відповідну заяву зробила речниця Білого дому Джен Псакі. Це трапилось під час брифінгу 11 квітня.

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Президент США наразі не поїде в Київ

Наразі в нас немає планів щодо підготовки поїздки президента США в Україну,

– заявила Псакі.

Речниця пояснила, що для українського керівництва більш важливо, щоби Штати постачали зброю і надавати системи оборони.

Саме тому країна зосередила зусилля й увагу на цьому.

До речі, наприкінці березня Джо Байден відвідав Польщу, де зустрівся з українськими біженцями, виступив з промовою.

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