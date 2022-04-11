Глава Офісу Президента вважає, що для України це можливість позбавити Росію здатності продовжувати агресію, розбивши їхню армію.

До речі Буде одна з найскладніших битв, – Зеленський про масштабну атаку Росії на Півдні й Сході

Це змінить хід бойових дій

За словами Єрмака, це також може безповоротно змінити хід бойових дій. Натомість для Кремля битва – це єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини.

Для деяких відверто відсталих політичних еліт – можливість продовжити своє існування,

– зауважив політик.

Захід має швидко реагувати

Єрмак зазначив, що для Заходу це також принципова битва. Від швидкості прийняття рішень щодо зброї залежатиме наша перемога.

Тому Захід має діти швидко, він не може собі дозволити програти, ми – теж. Політик відзначив, що для українців це вітчизняна війна, в очах західних народів – це "війна світла з темрявою".

Зауважимо, президент Володимир Зеленський теж заявив, що очікує великої битви проти Росії на Півдні та Сході України. За переконанням президента, буде не один бій.

Дивіться більше – У Кремлі розуміють, що програють війну, – Єрмак: