Байден утверждает, что помешал Трампу и Путину договориться о капитуляции Украины

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на книгу Байдена "Пообещай мне, Америка".

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Как Байден помешал сделке Трампа с Путиным по Украине?

По словам экс-президента, команда Трампа просила его подписать специальное письмо, которое дало бы ей право контактировать с Путиным. Однако Байден отказался.

Он объяснил, что не хотел давать будущей администрации полную свободу действий для переговоров, которые могли бы фактически означать капитуляцию за счет Украины.

В мемуарах Байден описал свои четыре года президентства. В частности, он упомянул борьбу с пандемией COVID-19, решения по Афганистану, Украине и Израилю, а также обстоятельства, при которых решил баллотироваться на второй срок в 2024 году, а впоследствии вышел из президентской гонки.

Книга 46-го президента США должна выйти 17 ноября.

Что известно о контактах Трампа с Путиным

В ноябре 2016 года The Washington Post сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября – через два дня после победы на президентских выборах.

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По данным издания, будущий президент США призвал российского диктатора не обострять войну против Украины и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. Сам Трамп тогда не подтвердил и не опроверг факт разговора.

Впоследствии в интервью NBC Трамп рассказал, что после победы на выборах пообщался примерно с 70 мировыми лидерами, среди которых был и президент Украины Владимир Зеленский.

К разговору с Зеленским также присоединился американский предприниматель Илон Маск.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что украинские власти знали о звонке Трампа Путину и не возражали против него.

По словам собеседников издания, в Киеве понимали, что Трамп будет пытаться договориться с российским президентом о дипломатическом урегулировании войны.