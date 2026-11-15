Байден стверджує, що завадив Трампу і Путіну домовитися про капітуляцію України

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на книгу Байдена "Пообіцяй мені, Америко".

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Як Байден завадив угоді Трампа з Путіним щодо України?

За словами експрезидента, команда Трампа просила його підписати спеціальний лист, який надав би їй право контактувати з Путіним. Однак Байден відмовився.

Він пояснив, що не хотів давати майбутній адміністрації повну свободу дій для переговорів, які могли б фактично означати капітуляцію за рахунок України.

У мемуарах Байден описав свої чотири роки президентства. Зокрема, він згадав боротьбу з пандемією COVID-19, рішення щодо Афганістану, України та Ізраїлю, а також обставини, за яких вирішив балотуватися на другий термін у 2024 році, а згодом вийшов із президентських перегонів.

Книга 46-го президента США має вийти 17 листопада.

Що відомо про контакти Трампа з Путіним

У листопаді 2024 року The Washington Post повідомила, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним 7 листопада – через два дні після перемоги на президентських виборах.

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За даними видання, майбутній президент США закликав російського диктатора не загострювати війну проти України та нагадав про значну військову присутність США в Європі. Сам Трамп тоді не підтвердив і не спростував факт розмови.

Згодом в інтерв'ю NBC Трамп розповів, що після перемоги на виборах поспілкувався приблизно із 70 світовими лідерами, серед яких був і президент України Володимир Зеленський.

До розмови із Зеленським також долучився американський підприємець Ілон Маск.

The Washington Post із посиланням на джерела писала, що українська влада знала про дзвінок Трампа Путіну й не заперечувала проти нього.

За словами співрозмовників видання, у Києві розуміли, що Трамп намагатиметься домовлятися з російським президентом щодо дипломатичного врегулювання війни.