Байден "не сдерживал себя" в разговоре с Путиным, – Белый дом
Американский лидер Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным "не сдерживал себя". В частности, это касается ситуации с задержанием оппозиционера Алексея Навального.
Источник: "Голос Америки"
Детали разговора лидеров США и России рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что Байден однозначно выразил позицию относительно ареста Навального.
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Байден был тверд в своих убеждениях
Новый президент Соединенных Штатов "не скрывал своей обеспокоенности" во время разговора с Путиным.
Он не сдерживался, выразил обеспокоенность по поводу ситуации с Алексеем Навальным и поведения силовиков с протестующими,
– отметила Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Байден "никогда не сдерживал эмоции в вопросах, касающихся Путина, и не скрывал обеспокоенности из-за действий российского правительства, он четко и однозначно высказался об этом во время разговора".
Обратите внимание Байден перед разговором с Путиным консультировался с партнерами, – СМИ
Что известно о разговоре Байдена и Путина
- Телефонный разговор главы государств провели 26 января 2021 года.
- В Белом доме заявили, что среди тем были предложения Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на 5 лет и решительная поддержка Соединенными Штатами суверенитета Украины.
- В вопросе Украины между Байденом и Путиным возникли серьезные разногласия. В то же время в Кремле заявили, что стороны готовы к диалогу.
- В Офисе Президента разговор президентов США и России назвали идеальным для интересов Украины.
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