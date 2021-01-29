Американский лидер Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным "не сдерживал себя". В частности, это касается ситуации с задержанием оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Голос Америки"

Детали разговора лидеров США и России рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что Байден однозначно выразил позицию относительно ареста Навального.

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Байден был тверд в своих убеждениях

Новый президент Соединенных Штатов "не скрывал своей обеспокоенности" во время разговора с Путиным.

Он не сдерживался, выразил обеспокоенность по поводу ситуации с Алексеем Навальным и поведения силовиков с протестующими,

– отметила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Байден "никогда не сдерживал эмоции в вопросах, касающихся Путина, и не скрывал обеспокоенности из-за действий российского правительства, он четко и однозначно высказался об этом во время разговора".

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Что известно о разговоре Байдена и Путина