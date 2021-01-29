Байден "не стримував себе" у розмові з Путіним, – Білий дім
Американський лідер Джо Байден під час розмови із президентом Росії Володимиром Путіним "не стримував себе". Зокрема, це стосується ситуації зі затриманням опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі розмови лідерів США та Росії розповіла речниця Білого дому Джен Псакі. Вона наголосила, що Байден однозначно висловив позицію щодо арешту Навального.
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Байден був твердий у своїх переконаннях
Новий президент Сполучених Штатів "не приховував своєї стурбованості" під час розмови з Путіним.
Він не стримувався, висловив стурбованість щодо ситуації з Олексієм Навальним та поведінки силовиків із протестувальниками,
– зазначила Псакі.
Речниця Білого дому додала, що Байден "ніколи не стримував емоції у питаннях, які стосуються Путіна, та не приховував стурбованості через дії російського уряду, і він чітко та однозначно висловився про це під час розмови".
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Що відомо про розмову Байдена та Путіна
- Телефонну розмову лідери держав провели 26 січня 2021 року.
- У Білому заявили, що серед тем були пропозиції Байдена щодо продовження нового договору СНО з Росією на 5 років та рішуча підтримка Сполученими Штатами суверенітету України.
- У питанні України між Байденом і Путіним виникли серйозні розбіжності. Водночас в Кремлі заявили, що сторони готові до діалогу.
- В Офісі Президента розмову президентів США і Росії назвали ідеальною для інтересів України.
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