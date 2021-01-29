Американський лідер Джо Байден під час розмови із президентом Росії Володимиром Путіним "не стримував себе". Зокрема, це стосується ситуації зі затриманням опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі розмови лідерів США та Росії розповіла речниця Білого дому Джен Псакі. Вона наголосила, що Байден однозначно висловив позицію щодо арешту Навального.

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Байден був твердий у своїх переконаннях

Новий президент Сполучених Штатів "не приховував своєї стурбованості" під час розмови з Путіним.

Він не стримувався, висловив стурбованість щодо ситуації з Олексієм Навальним та поведінки силовиків із протестувальниками,

– зазначила Псакі.

Речниця Білого дому додала, що Байден "ніколи не стримував емоції у питаннях, які стосуються Путіна, та не приховував стурбованості через дії російського уряду, і він чітко та однозначно висловився про це під час розмови".

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Що відомо про розмову Байдена та Путіна