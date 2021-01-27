Між Байденом і Путіним під час телефонної розмови виникли серйозні розбіжності щодо України. Водночас в Кремлі заявили, що сторони готові до діалогу.

Джерело: ТАСС

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков розповів про розбіжності між глава США та Росії. Він уточнив, що вони стосувалися певних термінів.

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Що розповів Пєсков

В термінах Росії і США щодо ситуації в Україні є серйозні розбіжності, але сторони готові до діалогу,

– сказав він.

Пєсков додав, що використані фрази відображають позицію сторін, яка є суттєво різною.

Про що ще говорив Байден з Путіним

За повідомленням Білого дому, американський президент висловив рішучу підтримку суверенітету України перед обличчям тривалої російської агресії.

Також вони обговорили двосторонні відносини й домовилися продовжувати контакти.

Дискутували про боротьбу з пандемією коронавірусу та співпрацю у торгово-економічній галузі.

Лідери США та Росії майже домовилися продовжити дію ядерної угоди.

Глави також говорили про арешт опозиціонера Олексія Навального та протести у Росії, а також втручання у вибори президента США.

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