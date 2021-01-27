Байден і Путін під час розмови мали серйозні розбіжності щодо України, – Кремль
Між Байденом і Путіним під час телефонної розмови виникли серйозні розбіжності щодо України. Водночас в Кремлі заявили, що сторони готові до діалогу.
Джерело: ТАСС
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков розповів про розбіжності між глава США та Росії. Він уточнив, що вони стосувалися певних термінів.
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Що розповів Пєсков
В термінах Росії і США щодо ситуації в Україні є серйозні розбіжності, але сторони готові до діалогу,
– сказав він.
Пєсков додав, що використані фрази відображають позицію сторін, яка є суттєво різною.
Про що ще говорив Байден з Путіним
- За повідомленням Білого дому, американський президент висловив рішучу підтримку суверенітету України перед обличчям тривалої російської агресії.
- Також вони обговорили двосторонні відносини й домовилися продовжувати контакти.
- Дискутували про боротьбу з пандемією коронавірусу та співпрацю у торгово-економічній галузі.
- Лідери США та Росії майже домовилися продовжити дію ядерної угоди.
- Глави також говорили про арешт опозиціонера Олексія Навального та протести у Росії, а також втручання у вибори президента США.
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