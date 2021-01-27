Байден и Путин во время разговора имели серьезные разногласия касательно Украины, – Кремль
Между Байденом и Путиным во время телефонного разговора возникли серьезные разногласия касательно Украины. В то же время в Кремле заявили, что стороны готовы к диалогу.
Источник: ТАСС
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о разногласиях между главой США и России. Он уточнил, что они касались определенных сроков.
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Что рассказал Песков
В терминах России и США по ситуации в Украине есть серьезные разногласия, но стороны готовы к диалогу,
– сказал он.
Песков добавил, что использованные фразы отражают позиции сторон, которые являются существенно разными.
О чем еще говорил Байден с Путиным
- По сообщению Белого дома, американский президент выразил решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом длительной российской агрессии.
- Также они обсудили двусторонние отношения и договорились продолжать контакты.
- Дискутировали о борьбе с пандемией коронавируса и сотрудничестве в торгово-экономической области.
- Лидеры США и России почти договорились продлить действие ядерной сделки.
- Главы также говорили об аресте оппозиционера Алексея Навального и протестах в России, а также вмешательстве в выборы президента США.
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