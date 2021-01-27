Между Байденом и Путиным во время телефонного разговора возникли серьезные разногласия касательно Украины. В то же время в Кремле заявили, что стороны готовы к диалогу.

Источник: ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о разногласиях между главой США и России. Он уточнил, что они касались определенных сроков.

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Что рассказал Песков

В терминах России и США по ситуации в Украине есть серьезные разногласия, но стороны готовы к диалогу,

– сказал он.

Песков добавил, что использованные фразы отражают позиции сторон, которые являются существенно разными.

О чем еще говорил Байден с Путиным

По сообщению Белого дома, американский президент выразил решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом длительной российской агрессии.

Также они обсудили двусторонние отношения и договорились продолжать контакты.

Дискутировали о борьбе с пандемией коронавируса и сотрудничестве в торгово-экономической области.

Лидеры США и России почти договорились продлить действие ядерной сделки.

Главы также говорили об аресте оппозиционера Алексея Навального и протестах в России, а также вмешательстве в выборы президента США.

Обратите внимание! 26 января 2021 года впервые с момента вступления в должность президента США Джо Байден беседовал с Владимиром Путиным.