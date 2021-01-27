Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше з моменту вступу на посаду розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема щодо питання війни в Україні очільники держав мають серйозні розбіжності.

Джерело: 24 канал

З першого контакту Байден обрав правильну стилістику і лексику розмови з Путіним. Це розповів публіцист Андрій Піонтковський.

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Байден підтримує Україну

За його словами, раніше російська пресслужба заявляла, що президенти "мило обговорили внутрішньоукраїнське врегулювання".

Але Байден не знає такого поняття. Він знає такі слова як агресія Росії в Україні і повна її підтримка у боротьбі з цією агресією,

– зазначив Піонтковський.

Президент підтверджує свої слова

Під час своєї виборчої кампанії Байден, як зауважив публіцист, неодноразово підкреслював, що питання України буде важливим зовнішньополітичним пріоритетом його адміністрації. Свої слова він підтвердив вже у першому контакті з Путіним.

Новий стиль спілкування США і Кремля

Піонтковський розповів, що показовою стала не лише підтримка Байденом України, а й заява про те, що він спільно зі своїми друзями і союзниками жорстоко протидіятиме злим намірам Росії у всьому світі.

Це зовсім новий стиль спілкування США з Кремлем,

– зауважив експерт.

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