Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые с момента вступления в должность разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. В частности по вопросу войны в Украине руководители государств имеют серьезные разногласия.

Источник: 24 канал

С первого контакта Байден выбрал правильную стилистику и лексику разговора с Путиным. Это рассказал публицист Андрей Пионтковский.

К теме Байден и Путин во время разговора имели серьезные разногласия по Украине, – Кремль

Байден поддерживает Украину

По его словам, ранее российская пресс-служба заявляла, что президенты "мило обсудили внутриукраинское урегулирование".

Но Байден не знает такого понятия. Он знает такие слова как агрессия России в Украине и полная ее поддержка в борьбе с этой агрессией,

– отметил Пионтковский.

Президент подтверждает свои слова

Во время своей избирательной кампании Байден, как заметил публицист, неоднократно подчеркивал, что вопрос Украины будет важным внешнеполитическим приоритетом его администрации. Свои слова он подтвердил уже в первом контакте с Путиным.

Новый стиль общения США и Кремля

Пионтковский рассказал, что показательной стала не только поддержка Байденом Украины, но и заявление о том, что он совместно со своими друзьями и союзниками будет жестоко противодействовать злым намерениям России во всем мире.

Это совершенно новый стиль общения США с Кремлем,

– заметил эксперт.

Разговор Байдена и Путина: что известно