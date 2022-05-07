Президент США отметил, что такое раскрытие информации "отвлекает от нашей цели". Об этом он сообщил во время разговора с директором ЦРУ, главой национальной разведки и министром обороны.
Читайте также Запад сомневается в готовности России применить ядерное оружие в Украине, – Financial Times
Джо Байден приказал Уильяму Бернсу, Аврил Хейнс и Ллойду Остину остановить утечку информации. Канал NBC указывает, что ни Пентагон, ни Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментарии.
Более того, в Белом доме обеспокоены тем, что публичные разоблачения могут привести к эскалации, спровоцировав Путина, и снизить эффективность обмена разведданными Соединенных Штатов с Украиной.
Что этому предшествовало
- Ранее The New York Times со ссылкой на американских чиновников писало, что США предоставили Украине разведданные, которые поразили российский крейсер "Москва".
- Кроме того, газета указывала, что Соединенные Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, которые позволили украинцам атаковать и убить многих российских генералов.
Больше разведданных от США
Bloomberg 28 апреля подчеркнула, что США сняли некоторые ограничения по обмену разведывательными данными с Украиной. Наше государство будет получать от Вашингтона больше разведанной информации.
О снятии ограничений на распространение данных Центрального разведуправления просили главный республиканец в комитете по разведке Палаты представителей Майк Тернер и сенатор Марко Рубио.
Цель расширения обмена поможет Украине защитить и потенциально вернуть территорию на Востоке и Юге,
– информируют в СМИ.
К слову, перед войной США активно сообщали украинским властям о возможном вторжении. Пентагон делился с Киевом информацией о численности российских войск у границ, их планах и возможных сценариях эскалации. Это помогло ВСУ своевременно подготовиться к враждебному наступлению.
В близком окружении Путина хотят его смерти: смотрите видео