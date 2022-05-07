Президент США зазначив, що таке розкриття інформації "відволікає від нашої мети". Про це він повідомив під час розмови з директором ЦРУ, главою національної розвідки та міністром оборони.

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Джо Байден наказав Вільяму Бернсу, Авріл Хейнс і Ллойду Остіну зупинити витік інформації. Канал NBC вказує, що ні Пентагон, ні Рада національної безпеки не відповіли на запити про коментар.

Ба більше, у Білому домі занепокоєні тим, що публічні викриття можуть призвести до ескалації, спровокувавши Путіна, і знизити ефективність обміну розвідданими Сполучених Штатів з Україною.

Що цьому передувало

Раніше The New York Times із посиланням на американських чиновників писало, що США надали Україні розвіддані, які допомогли вразити російський крейсер "Москва".

Окрім цього, газета вказувала, Сполучені Штати надали розвідувальні дані про російські підрозділи, які дозволили українцям атакувати та вбити багатьох російських генералів.

Зверніть увагу! Представник Пентагону Джон Кірбі заявляв, що розвідка США не передає Україні дані про місцеперебування високопоставлених російських воєначальників.

Більше розвідданих від США

Bloomberg 28 квітня підкреслило, що США зняли деякі обмеження щодо обміну розвідувальними даними з Україною. Наша держава отримуватиме від Вашингтону більше вивіданої інформації.

Про зняття обмежень на поширення даних Центрального розвідуправління, просили головний республіканець у комітеті з розвідки Палати представників Майк Тернер і сенатор Марко Рубіо.

Розширений обмін має на меті допомогти Україні захистити і потенційно повернути територію на Сході та Півдні,

– інформують у ЗМІ.

До слова, перед війною США активно повідомляли українській владі про можливе вторгнення. Пентагон ділився з Києвом інформацією про чисельність російських військ біля кордонів, їхні плани та можливі сценарії ескалації. Це допомогло ЗСУ вчасно підготуватися до ворожого наступу.

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