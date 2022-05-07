Водночас експерти, з якими поспілкувалося видання, наголошують, що не варто й недооцінювати загрозу, яку становить наявність у Росії ядерної зброї. Тому зараз світу важливо продемонструвати, що без відповіді такий крок точно не залишиться.

Зауважте Перемогою Путіна буде "недоношений" СРСР: чи стане 9 травня переломом у війні

Чому Росія може не наважитися на використання ядерної зброї

Західні посадовці та аналітики вважають, що у Росії розуміють, що застосування ядерної зброї матиме занадто велику ціну для кремлівського режиму. Замість того режим Путіна прагне підвищувати градус напруги та залякувати "ядерною кнопкою", щоб фактично шантажувати США та інші західні країни, які активно допомагають Україні.

Високопосадовиця Євросоюзу, яка поспілкувалася з журналістами на умовах анонімності, запевнила, що Росія зараз зосередила усі свої сили на Сході та Півдні України. Тому чиновниця вважає, що Росія не готова до війни з НАТО, яка цілком можлива у випадку застосування ядерної зброї.

Схожу думку висловила й ексочільниця департаменту ядерної безпеки США Леонор Томеро. Вона вважає, що якщо Путін натисне "ядерну кнопку", то США можуть здійснити військове втручання у війну в Україні. Тобто у будь-якому разі світ буде належним чином реагувати.

Ми не хочемо, щоб вони (росіяни – 24 канал) знову переоцінили свої сили чи опиралися на хибні очікування. Нам слід наголосити, що для них наслідки будуть нищівними,

– підкреслила Томеро.

На жаль, є інші можливі шляхи деескалації

Водночас аналітики припускають, що росіяни можуть вдатися до іншого шляху деескалації – використати біологічну або хімічну зброю.

Однак і загрозу ядерного удару експерти воліють не применшувати хоча б тому, що протягом останніх років Росія вкладала величезні гроші у свій ядерний арсенал.

Крім того, кремлівські пропагандисти продовжують "готувати свою авдиторію" до ядерної війни, укорінюючи наратив про те, що поразка Росії неможлива. Щобільше, 29 квітня в ефірі державного російського каналу взагалі з'явилася анімована карта, яка демонструє, за скільки може долетіти ядерна ракета з Калінінграда до європейських столиць.

Важливо – не ігноруйте повітряні тривоги з 8 по 10 травня: дивіться відео