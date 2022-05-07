В то же время эксперты, с которыми пообщалось издание, отмечают, что не стоит недооценивать угрозу, которую составляет наличие в России ядерного оружия. Поэтому сейчас миру важно продемонстрировать, что без ответа такой шаг точно не останется.

Заметьте Победой Путина будет "недоношенный" СССР: станет ли 9 мая переломом в войне

Почему Россия может не решиться на использование ядерного оружия

Западные чиновники и аналитики считают, что в России понимают, что применение ядерного оружия будет иметь слишком большую цену для кремлевского режима. Вместо этого режим Путина стремится повышать градус напряжения и запугивать "ядерной кнопкой", чтобы фактически шантажировать США и другие западные страны, активно помогающие Украине.

Высокопоставленная чиновница Евросоюза, пообщавшаяся с журналистами на условиях анонимности, заверила, что Россия сейчас сосредоточила все свои силы на Востоке и Юге Украины. Поэтому чиновница считает, что Россия не готова к войне с НАТО, вполне возможной в случае применения ядерного оружия.

Похожее мнение высказала и экс-глава департамента ядерной безопасности США Леонор Томеро. Она считает, что если Путин нажмет "ядерную кнопку", то США могут осуществить военное вмешательство в войну в Украине. То есть, в любом случае, мир будет должным образом реагировать.

Мы не хотим, чтобы они (россияне – 24 канал) снова переоценили свои силы или опирались на ложные ожидания. Нам следует отметить, что для них последствия будут сокрушительными,

– подчеркнула Томеро.

К сожалению, есть другие возможные пути деэскалации.

В то же время аналитики предполагают, что россияне могут прибегнуть к другому пути деэскалации – использовать биологическое или химическое оружие.

Однако и угрозу ядерного удара эксперты предпочитают не умалять хотя бы потому, что в последние годы Россия вкладывала огромные деньги в свой ядерный арсенал.

Кроме того, кремлевские пропагандисты продолжают "готовить свою аудиторию" к ядерной войне, укореняя нарратив о том, что поражение России невозможно. Более того, 29 апреля в эфире государственного российского канала вообще появилась анимированная карта, демонстрирующая, за сколько может долететь ядерная ракета из Калининграда в европейские столицы.

Важно – не игнорируйте воздушные тревоги с 8 по 10 мая: смотрите видео