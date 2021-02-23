Слова не могут заглушить боль: Байден объявил в США пятидневный траур из-за жертв COVID-19
Во вторник, 23 февраля, Джо Байден объявил в США о 5 днях траура. В стране приспущены флаги в знак траура по умершим от коронавируса.
Источник:Твиттер Джо Байдена
Байден, первая леди США Джилл Байден и вице-президент США Камала Харрис почтили память погибших от коронавируса минутой молчания.
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Президент США подчеркнул: вся нация переживает горе от потери.
Тем, кто потерял близких людей: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами,
– заявил президент США.
Джо Байден подчеркнул: год пандемии коронавируса забрал больше жизней, чем Первая мировая война, Вторая мировая война и Вьетнамская война.
Присоединились к чествованию жертв коронавируса и американские журналисты.
В частности, газета New York Times напечатала на первой полосе издания 500 тысяч точек. Каждая из них символизирует человека, жизнь которого забрал коронавирус.
Полоса, посвященная жертвам коронавируса / New York Times
Байден объявил в США пятидневный траур: смотрите видео:
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