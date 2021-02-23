Во вторник, 23 февраля, Джо Байден объявил в США о 5 днях траура. В стране приспущены флаги в знак траура по умершим от коронавируса.

Байден, первая леди США Джилл Байден и вице-президент США Камала Харрис почтили память погибших от коронавируса минутой молчания.

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Президент США подчеркнул: вся нация переживает горе от потери.

Тем, кто потерял близких людей: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами,

– заявил президент США.

Джо Байден подчеркнул: год пандемии коронавируса забрал больше жизней, чем Первая мировая война, Вторая мировая война и Вьетнамская война.

Обратите внимание! По состоянию на февраль 2021 года от коронавируса в США умерли более 500 тысяч человек.

Присоединились к чествованию жертв коронавируса и американские журналисты.

В частности, газета New York Times напечатала на первой полосе издания 500 тысяч точек. Каждая из них символизирует человека, жизнь которого забрал коронавирус.



Полоса, посвященная жертвам коронавируса / New York Times

Байден объявил в США пятидневный траур: смотрите видео: