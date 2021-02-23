Слова не можуть заглушити біль: Байден оголосив у США п'ятиденну жалобу за жертвами COVID-19
У вівторок, 23 лютого, Джо Байден оголосив у США про 5 днів жалоби. У країні приспустять прапори у знак жалоби за померлими від коронавірусу.
Джерело:Твітер Джо Байдена
Байден, перша леді США Джилл Байден та віцепрезидентка США Камала Гарріс вшанували пам'ять загиблих від коронавірусу хвилиною мовчання.
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Президент США наголосив: уся нація переживає горе від втрат.
Тим, хто втратив близьких людей: я знаю, що ніякі слова не можуть заглушити біль, але я сподіваюся, що ви знайдете розраду, дізнавшись, що нація сумує разом з вами,
– заявив президент США.
Джо Байден наголосив: рік пандемії коронавірусу забрав більше життів, аніж Перша світова війна, Друга світова війна та В'єтнамська війна.
Долучилися до вшанування жертв коронавірусу і американські медійники.
Зокрема, газета New York Times надрукувала на першій шпальті видання 500 тисяч крапок. Кожна з них символізує людину, життя якої забрав коронавірус.
Шпальта, присвячена жертвам коронавірусу / New York Times
Байден оголосив у США п'ятиденну жалобу: дивіться відео:
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