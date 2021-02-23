У вівторок, 23 лютого, Джо Байден оголосив у США про 5 днів жалоби. У країні приспустять прапори у знак жалоби за померлими від коронавірусу.

Байден, перша леді США Джилл Байден та віцепрезидентка США Камала Гарріс вшанували пам'ять загиблих від коронавірусу хвилиною мовчання.

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Президент США наголосив: уся нація переживає горе від втрат.

Тим, хто втратив близьких людей: я знаю, що ніякі слова не можуть заглушити біль, але я сподіваюся, що ви знайдете розраду, дізнавшись, що нація сумує разом з вами,

– заявив президент США.

Джо Байден наголосив: рік пандемії коронавірусу забрав більше життів, аніж Перша світова війна, Друга світова війна та В'єтнамська війна.

Зверніть увагу! Станом на лютий 2021 року від коронавірусу у США померли понад 500 тисяч людей.

Долучилися до вшанування жертв коронавірусу і американські медійники.

Зокрема, газета New York Times надрукувала на першій шпальті видання 500 тисяч крапок. Кожна з них символізує людину, життя якої забрав коронавірус.



Шпальта, присвячена жертвам коронавірусу / ​New York Times

Байден оголосив у США п'ятиденну жалобу: дивіться відео: