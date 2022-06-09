Телефонный разговор лидеров США и Польши состоялся 8 июня. Президенты также говорили о двустороннем сотрудничестве.
Заметьте Дуда начинает тур по странам ЕС, чтобы убедить сделать Украину кандидатом
О чем еще говорили президенты
Джо Байден и Анджей Дуда говорили о постоянной поддержке Украины и украинцев в полномасштабной войне, которая длится уже 106-й день.
Также президенты говорили и о безопасности. В частности, восточного фланга НАТО – то есть собственно Польши. Джо Байден подчеркнул, что США привержены безопасности Польши и других стран-членов Альянса в Восточной Европе.
Также американский президент пожелал успешного проведения саммита Бухарестской девятки.
Дуда отправился в тур в поддержку евроинтеграции Украины
Президент Польши Анджей Дуда начал тур по странам Юга Европы, где проведет встречи с иностранными лидерами и будет убеждать их предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.
Анджей Дуда должен быть вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой, однако она, к сожалению, получила положительный тест на коронавирус, поэтому президент Польши уехал сам.
Первой страной, которую посетит Дуда, будет Португалия. Там он проведет встречу с премьером Антониу Коштой. После этого польский президент поедет в Италию, где будет склонять к положительному для Украины решению президента Серджо Матарелло.
Конечным пунктом турне Дуды станет Румыния, где он примет участие в саммите "Бухарестской девятки". Кроме членства Украины в ЕС, Дуда хочет обсудить вопрос экспорта украинского зерна.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуди за его поддержку украинской евроинтеграции. Зузан Чапутовой глава государства пожелал как можно быстрее выздороветь.