Глава Штатов Джо Байден назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом США". Кстати, это уже не первая похожая оговорка американского руководителя.

Так, Байден оговорился, когда рассказывал о виртуальном туре политиков по пункту вакцинации в Аризоне.

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Когда мы с президентом Харрис совершили виртуальный тур по пункту вакцинации в Аризоне недавно, одна из медсестер вводила людям инъекции, и каждое введение вакцины было похоже на введение дозы надежды,

– сказал Байден.

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В декабре 2020 года после вакцинации Байден также ошибся и назвал Харрис "избранным президентом".

"Я вакцинировался, чтобы внушить обществу доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала то же самое по той же причине", – отметил американский политик.

Кроме того, Харрис однажды обмолвилась и назвала себя "главнокомандующим".

Обратите внимание! Камала Харрис стала первой в истории темнокожей женщиной, которая стала вице-президентом США.

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