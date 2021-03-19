Байден оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США
Глава Штатов Джо Байден назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом США". Кстати, это уже не первая похожая оговорка американского руководителя.
Источник:Fox News
Так, Байден оговорился, когда рассказывал о виртуальном туре политиков по пункту вакцинации в Аризоне.
Читайте также В Белом доме ответили на предложение Путина о дебатах
Когда мы с президентом Харрис совершили виртуальный тур по пункту вакцинации в Аризоне недавно, одна из медсестер вводила людям инъекции, и каждое введение вакцины было похоже на введение дозы надежды,
– сказал Байден.
Похожие оговорки политиков
В декабре 2020 года после вакцинации Байден также ошибся и назвал Харрис "избранным президентом".
"Я вакцинировался, чтобы внушить обществу доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала то же самое по той же причине", – отметил американский политик.
Кроме того, Харрис однажды обмолвилась и назвала себя "главнокомандующим".
К теме Камала Харрис и ее историческое значение: биография вице-президента США
Поделиться новостью