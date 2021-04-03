Президент США Джо Байден 2 апреля снял санкции и визовые ограничения для должностных лиц Международного уголовного суда в Гааге. Таким образом, он отменил еще один указ своего предшественника Дональда Трампа.

В то же время истеблишмент Соединенных Штатов продолжает с опаской относиться к Гаагскому трибуналу. Стоит отметить, что американцы не признают юрисдикции МУС.

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США несогласны с действиями Гааги

Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему категорически не согласны с действиями суда в отношении Афганистана и Палестины.

Мы сохраняем наши давние возражения против усилий Суда по установлению юрисдикции в отношении персонала государств, которые не подчиняются юрисдикции Суда, таких как Соединенные Штаты и Израиль, – подчеркнул госсекретарь.

Однако в администрации Байдена считают, что опасения по этим делам лучше решать путем взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в процессе МУС, а не путем введения санкций.

Санкции Трампа против Гаагского трибунала