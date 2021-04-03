Президент США Джо Байден 2 квітня зняв санкції та візові обмеження для посадових осіб Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Таким чином, він скасував ще один указ свого попередника Дональда Трампа.

Водночас істеблішмент Сполучених Штатів продовжує з пересторогою ставитися до Гаазького трибуналу. Варто зазначити, що американці не визнають юрисдикції МКС.

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США незгодні з діями Гааги

Ентоні Блінкен заявив, що США, як і раніше, категорично не згодні з діями Суду щодо Афганістану та Палестини.

Ми зберігаємо наші давні заперечення проти зусиль Суду щодо встановлення юрисдикції стосовно персоналу держав, які не підпорядковуються юрисдикції Суду, таких як Сполучені Штати та Ізраїль,

– наголосив держсекретар.

Однак в адміністрації Байдена вважають, що побоювання щодо цих справ краще вирішувати шляхом взаємодії з усіма зацікавленими сторонами у процесі МКС, а не шляхом введення санкцій.

Санкції Трампа проти Гаазького трибуналу