Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Байдена на сайте Белого дома. Отмечается, что администрация Байдена месяцами работала, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети, готовясь к зиме.

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Байден отреагировал на массированный ракетный удар

В ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину 188 ракетами и беспилотниками. По словам Байдена, этим ударом по энергетической инфраструктуре Россия лишила украинцев доступа к электроэнергии.

Это нападение является возмутительным и является еще одним напоминанием о неотложности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии,

– заявил президент США.

Байден также отметил,, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и рассказал о военной помощи нашей стране.

В начале этого года по моему указанию Соединенные Штаты начали уделять приоритет экспорту ПВО, поэтому они в первую очередь идут в Украину. В связи с этим решением Министерство обороны поставило в Украину сотни дополнительных ракет ПВО, и продолжаются дальнейшие поставки,

– сказал американский лидер.

По словам Байдена, Министерство обороны США продолжает наращивать другие критические возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику. Президент также подчеркнул, что Россия "продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решительность украинского народа", а Соединенные Штаты вместе с более 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу.