Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что под удар попали электрические подстанции в разных областях Украины.

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Какие последствия ночной российской атаки

В Воздушных силах сообщили, что в результате противовоздушного боя было сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101.

Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемых авиационных ракеты и 35 вражеских БПЛА, более 60 локационно потеряно,

– говорится в сообщении.

В общей сложности зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

По словам Воздушных сил, в последнее время россияне во время атак применяют большое количество ракет и беспилотников. Отмечается, что их массированное применение в отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.

Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их усовершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах,

– рассказали в ПС.

По словам военных, во время массированных вражеских атак для защиты используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.