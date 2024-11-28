Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що під удар потрапили електричні підстанції в різних областях України.

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Які наслідки нічної російської атаки

У Повітряних силах повідомили, що внаслідок протиповітряного бою було збито майже 90 відсотків крилатих ракет "Калібр" та Х-101.

Крім того, як ми повідомляли раніше, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, понад 60 локаційно втрачено,

– йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано 12 влучань, в основному в об'єкти паливно-енергетичного сектору.

За словами Повітряних сил, останнім часом росіяни під час атак застосовують велику кількість ракет та безпілотників. Зазначається, що їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття.

Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах,

– розповіли в ПС.

За словами військових, під час масованих ворожих атак, для захисту використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.